Dahi, 19 nov. (askanews) - La polizia sta indagando su un presunto incendio doloso ai danni di una moschea nel villaggio arabo di Dahi, nel nord di Israele. L'Imam della moschea ha definito l'incendio un "attacco razzista", ma ha affermato che i danni non sono stati ingenti. Diversi politici hanno attribuito l'accaduto al clima di tensione creato da parte del gruppo del primo ministro ad interim Benjamin Netanyahu e dai politici del suo blocco che continuano ad attaccare la minoranza araba del paese. I partito arabi hanno ottenuto una vittoria senza precedenti alle elezioni di ottobre divantando cruciale per la formazione del nuovo governo.