Consegnato a Rubio suo albero genealogico: "Motivo per tornare"

Roma, 8 mag. (askanews) - Al segretario di Stato statunitense Marco Rubio, oggi alla Farnesina per un incontro con il ministro degli Esteri Antonio Tajani, è stato consegnato, nel corso di una breve cerimonia, uno schema del suo albero genealogico. Rubio ha origini piemontesi, di Casale Monferrato, in provincia di Alessandria.

"Il segretario di Stato ci ha dato i nomi" dei suoi avi "e il sindaco di Casale Monferrato, insieme al Presidente della Regione Piemonte, con la curia di Casale hanno trovato la storia della sua famiglia di parte italiana", ha spiegato il ministro Tajani.

"È un momento speciale ricevere tutte queste informazioni ed è un'esperienza incredibile e un motivo in più per tornare presto, visitare la regione, conoscerla e connetterci al passato, sperando che serva anche da ispirazione su come possiamo lavorare insieme in futuro", ha ringraziato Rubio, assicurando che la prossima volta terrà un discorso in italiano.