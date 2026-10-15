Connettività d'impresa: la svolta FWA e fibra

Varese, 15 ott. (askanews) - La connettività delle aziende va incontro a una grande svolta. La partnership tra OpNet e Progetto Fibra, lanciata in occasione del Wholesale Castle Tour 2026, mostra come fibra e FWA possano collaborare nella costruzione di un'offerta più ampia, flessibile e vicina alle esigenze dei clienti. L'FWA, dunque, rappresenta più di un'alternativa alla fibra, uno strumento aggiuntivo per estendere la copertura.

"In realtà questo paradigma sta cambiando, in quanto le performance dell'FWA 5G si stanno elevando e sono paragonabili a quelle della fibra. Quindi sta diventando un'alternativa reale, non più il paradigma della seconda linea di backup, ma linea principale. OpNet in modalità wholesale only, abilita gli operatori nell'integrare questa tecnologia nella loro proposizione verso il cliente finale" ha dichiarato Marco Franceschini, Key Account Manager di OpNet.

L'obiettivo, dunque, è quello di portare internet veloce anche nelle zone più complicate del territorio italiano.

"Il territorio italiano è estremamente variegato, quindi la soluzione tecnologicamente più ampia, quindi che può includere fibra e/o FWA, è quella vincente che consente di massimizzare il livello di copertura territoriale" ha aggiunto Gaetano Mercandalli, Business Developer di Progetto Fibra.

Velocità e affidabilità: la combinazione fibra-FWA permetterà alle aziende di mantenere sempre intatta la propria connettività.

"La differenziazione delle infrastrutture e delle soluzioni tecnologiche sono garanzia di continuità del servizio, quindi non solo estensione della copertura ma maggiore coerenza con il modello operativo dell'operatore. In questo senso potremmo dire che una connettività efficace non parte dalla tecnologia ma dal bisogno del business" ha concluso Franceschini.

Fibra e FWA non più alternative, ma alleate strategiche. Una rivoluzione che, passo dopo passo, sta ridisegnando la mappa della connettività in Italia.