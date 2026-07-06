Connact, Nestoras (EPIC): considerare tutta filiera agricola

Roma, 6 lug. (askanews) - "C'è molta enfasi sul cibo, ma a volte ci dimentichiamo che l'agricoltura è un sistema inteconnesso di vari prodotti in equilibrio fra loro" ha detto Antonios Nestoras, founder and director di EPIC, intervenuto all'evento Connact - Summer Workshop, "Autonomia e competitività dell'UE: l'agroalimentare, la salute e il digitale". E ha aggiunto "Se pensiamo alla sicurezza alimentare dobbiamo considerare tutta la filiera agricola". L'evento si è tenuto nei giorni scorsi al Parlamento europeo e che ha visto un confronto fra rappresentanti delle istituzioni con associazioni, stakeholder e aziende italiane. L'evento è stato promosso da: A2A, Barilla, CIA, Confcooperative, Fastweb+Vodafone, Federalimentare, FiberCoop, Legacoop, Gruppo Chiesi, Gruppo Ferrero, Gruppo Menarini, MFE-MediaForEurope, Open Fiber, TIM.