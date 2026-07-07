ULTIME NOTIZIE 07 LUGLIO 2026

Connact, Madia (Oxford): Ridurre i 4 principali gruppi malattie

Roma, 7 lug. (askanews) - "L'OCSE ha stimato che se riusciamo a ridurre i 4 principali gruppi di malattie non trasmissibili si potrebbe incrementare il PIL del 4%" così Joan Madia, senior research fellow in Health Economics dell'Università di Oxford intervenuto all'evento Connact - Summer Workshop, "Autonomia e competitività dell'UE: l'agroalimentare, la salute e il digitale" che si è tenuto nei giorni scorsi al Parlamento europeo e che ha visto un confronto fra rappresentanti delle istituzioni con associazioni, stakeholder e aziende italiane. L'evento è stato promosso da: A2A, Barilla, CIA, Confcooperative, Fastweb+Vodafone, Federalimentare, FiberCoop, Legacoop, Gruppo Chiesi, Gruppo Ferrero, Gruppo Menarini, MFE-MediaForEurope, Open Fiber, TIM.

ECONOMIA
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi