Connact, Latrofa: non esperienze isolate ma di sistema

Roma, 12 nov. (askanews) - "Chiediamo alle istituzioni di far parte davvero di un sistema e quindi non di rimanere come esperienze isolate solo a livello nazionale ma anche a livello più ampio europeo" ha detto Raffaele Latrofa, Commissario Straordinario dell'Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale, all'evento "Mobilità sostenibile: l'incontro tra le politiche industriali e quelle dei trasporti" organizzato da Connact, la piattaforma di eventi che favorisce il confronto tra soggetti privati e istituzioni attraverso momenti di incontro e networking, in collaborazione con il Parlamento europeo in Italia. L'evento è stato promosso da A2A, Autorità di sistema portuale per il Tirreno centro settentrionale, Autostrade per l'Italia, Confetra, Fincantieri, IP Gruppo api, Pirelli.