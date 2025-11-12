ULTIME NOTIZIE 12 NOVEMBRE 2025

Connact, Latrofa: non esperienze isolate ma di sistema

Roma, 12 nov. (askanews) - "Chiediamo alle istituzioni di far parte davvero di un sistema e quindi non di rimanere come esperienze isolate solo a livello nazionale ma anche a livello più ampio europeo" ha detto Raffaele Latrofa, Commissario Straordinario dell'Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale, all'evento "Mobilità sostenibile: l'incontro tra le politiche industriali e quelle dei trasporti" organizzato da Connact, la piattaforma di eventi che favorisce il confronto tra soggetti privati e istituzioni attraverso momenti di incontro e networking, in collaborazione con il Parlamento europeo in Italia. L'evento è stato promosso da A2A, Autorità di sistema portuale per il Tirreno centro settentrionale, Autostrade per l'Italia, Confetra, Fincantieri, IP Gruppo api, Pirelli.

ECONOMIA
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi