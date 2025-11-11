ULTIME NOTIZIE 11 NOVEMBRE 2025

Connact, Cucino (Fincantieri): risorse per dimensione subacquea

Roma, 11 nov. (askanews) - "Il settore marittimo ha lavorato in questo ultimo anno e mezzo per contribuire a ispirare una strategia sull'industria marittima europea che metta in condizione i cantieri navale e l' Indotto di lavorare a una nuova politica industriale e al tempo stesso è emersa anche la necessità di dedicare risorse e sforzi alla dimensione subacquea" ha detto Davide Cucino, Vice Presidente Senior per gli Affari UE e NATO di Fincantieri all'evento "Mobilità sostenibile: l'incontro tra le politiche industriali e quelle dei trasporti" organizzato da Connact, la piattaforma di eventi che favorisce il confronto tra soggetti privati e istituzioni attraverso momenti di incontro e networking, in collaborazione con il Parlamento europeo in Italia. L'evento è stato promosso da A2A, Autorità di sistema portuale per il Tirreno centro settentrionale, Autostrade per l'Italia, Confetra, Fincantieri, IP Gruppo api, Pirelli.

