Coni, conferite lauree honoris causa a Buonfiglio e Malagò

Roma, 9 lug. (askanews) - Il prestigioso ateneo internazionale ACS-ASOMI College of Sciences ha conferito a Roma, nel Salone d'Onore del CONI, le lauree honoris causa a personalità di primo piano dello sport e della comunicazione sportiva. Tra i principali riconoscimenti figurano quelli attribuiti al Presidente del CONI Luciano Buonfiglio, al neo-presidente della FIGC e membro CIO Giovanni Malagò e a Ivo Ferriani, per il contributo offerto alla governance e alle relazioni internazionali dello sport. I titoli accademici sono stati conferiti anche al Presidente IWF Mohammed Jalood Al Shammari, agli atleti Giovanni De Carolis e Andrea Presti, e al giornalista e media strategist Gianluca Meola. La cerimonia, presieduta dal Presidente dell'Ateneo Dario Silvestri, ha riunito rappresentanti del movimento olimpico, delle federazioni internazionali e del mondo accademico. L'evento si è concluso con una sessione dedicata alla Sport Diplomacy, dedicata al ruolo dello sport come strumento di cooperazione internazionale, dialogo istituzionale e crescita culturale.