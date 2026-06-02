Confrontiamo i nostri miti: le bandiere americane di Jasper Johns

Bilbao, 2 giu. (askanews) - Sono alcune delle opere più note del secondo novecento, simbolo di quel New Dada che ha reso possibile il Pop e tutto ciò che ne è conseguito. Le bandiere di Jasper Johns sono una forma di mitologia artistica, un'immagine costruita stratificando sopra un'altra immagine universalmente nota, che proprio per questo diventa ambigua e misteriosa, forse pure con sfumature di inquietudine. Come lo sfondo del sogno americano in un film di David Lynch.

La retrospettiva che il Museo Guggenheim di Bilbao dedica a Johns ospita diverse delle sue Flag e guardale oggi, dai confini di un impero americano che sembra dibattersi in una crisi storica, è un'occasione per ricordare che, fin dalla loro nascita, non avevano alcun intento celebrativo o retorico, ma erano analisi del linguaggio dei simboli più noti, strutture di strutture, oggetti ricreati e ripensati, modificati senza che sia percepibile, tanto evidente è il loro essere segni. Ed anche uno spazio per pensare a cosa l'America rappresenta oggi, e a cosa non rappresenta più, per ogni visitatore della mostra. Confrontiamo adesso i nostri miti scriveva Leonard Cohen: le bandiere di Jasper Johns sono un'occasione per farlo.