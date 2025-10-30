Confprofessioni: "Inclusione e tecnologia al centro del futuro"

Roma, 30 ott. (askanews) - "Per il mondo delle imprese, e per Confprofessioni in particolare, oggi è particolarmente significativo essere qui a sostegno del primo Hackathon dedicato allo sviluppo di soluzioni di intelligenza artificiale rivolte a persone neurodivergenti" - ha dichiarato Salvo Barrano di Confprofessioni, a margine dell'evento organizzato da Fondazione Specialisterne ETS, AssoSoftware, Skilljob, Università degli Studi Link e Confprofessioni. "In quanto parte sociale firmataria del contratto degli studi professionali, sentiamo tutta la responsabilità di questo ruolo, anche e soprattutto nella direzione di una maggiore inclusività possibile, che non lasci indietro nessuno. Questa è la motivazione che ci ha spinto a sostenere con convinzione e fermezza l'iniziativa di oggi. In quest'ottica, e proprio a tale scopo, Confprofessioni già da anni ha attivato deleghe specifiche sull'inclusività, sui giovani e anche sull'intelligenza artificiale: temi che, apparentemente, potrebbero sembrare slegati, ma che in realtà sono fortemente connessi."