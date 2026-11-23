Novara, 23 nov. (Askanews) - Trasformare i nuovi investimenti in valore duraturo per le imprese e le filiere produttive, favorire l'innovazione attraverso la collaborazione tra ricerca e industria, creare nuove prospettive per i giovani, rafforzare le infrastrutture strategiche e valorizzare le risorse e le vocazioni delle aree interne. Sono queste le sfide al centro di Land4Impact, il progetto promosso da Confindustria Novara Vercelli Valsesia (CNVV), con il supporto di Deloitte e il contributo della Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte, che punta a costruire un modello di crescita economica e sociale diffusa per i territori di Novara, Vercelli, Valsesia e Cusio.

Il presidente Carlo Robiglio ha presentato ad askanews questo laboratorio permanente che riunisce imprese, imprenditori, istituzioni, università, enti del terzo settore e comunità locali, chiamati a collaborare per trasformare le potenzialità dei territori in interventi concreti. Il punto di partenza è un patrimonio distintivo fatto di un tessuto industriale dinamico, filiere produttive di eccellenza, una posizione geografica strategica e competenze consolidate nella ricerca e nell'innovazione. Risorse che, attraverso una visione comune, generano un impatto positivo sul territorio, rafforzandone la competitività e l'attrattività e contribuendo al benessere delle comunità.

Si tratta di importanti investimenti e progettualità strategiche già avviate o in fase di sviluppo, che testimoniano la capacità del territorio di attrarre nuove iniziative industriali, valorizzare le proprie specializzazioni e creare occasioni di collaborazione tra attori pubblici e privati.