ULTIME NOTIZIE 10 OTTOBRE 2025

Confindustria Giovani: ora uno Youth Deal per cambiare ritmo

Capri (Na), 10 ott. (askanews) - Uno "Youth Deal" che metta al centro le forze più vive e fresche del paese, per rilanciarne le capacità produttive e assicurarne il futuro: è la proposta che arriva dai Giovani Imprenditori di Confindustria, a margine del loro 40esimo Convegno, a Capri.

Maria Anghileri, presidente dei Giovani Imprenditori:

Quale proposta parte da Capri?

"Abbiamo detto di rimettere al centro i giovani e abbiamo parlato di filiera futura che per noi è fatta di istruzione, di natalità, di innovazione, di giovani imprese. Tre proposte: innanzitutto potenziare il fondo di garanzia per le Pmi che è funzionato molto bene negli ultimi anni, potenziare la previdenza complementare soprattutto con un occhio per i giovani e poi al centro una riforma fiscale. Negli ultimi mesi abbiamo sentito proposte sia da parte dell'opposizione che da parte del Governo. Il nostro messaggio è uno solo: fatelo, perché non è più possibile far fronte a questo esodo generazionale con 350mila imprese che hanno lasciato il Paese negli ultimi dieci anni".

Ritmo è il tema di questa edizione, perché?

"Perché secondo noi bisogna cambiare ritmo non solo in Italia ma anche in Europa, un provvedimento per noi fondamentale è il 28esimo stato che darebbe davvero un ritmo straordinario alle nostre imprese che potrebbero operare con le stesse regole commerciali e fiscali con tutti gli stati dell'Unione Europea".

ECONOMIA
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi