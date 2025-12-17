ULTIME NOTIZIE 17 DICEMBRE 2025

Confindustria Ceramica: Ets carbon tax drena risorse investimenti

Sassuolo (Modena), 17 dic. (askanews) - "Gli investimenti sono la chiave per mantenere una leadership come quella che l'industria ceramica conserva a livello internazionale. La forte preoccupazione è che le risorse per le aziende per investire vengono drenate dalla normativa europea che continua a mantenere un'impronta ideologica, soprattutto per quanto riguarda l'emission trading". Lo ha detto il direttore generale di Confindustria Ceramica, Armando Cafiero, in occasione del bilancio di fine anno a Sassuolo.

"L'emission trading è diventata una carbon tax - ha proseguito Cafiero -. In questo momento è necessario, invece, mantenere le risorse per gli investimenti delle imprese, quindi c'è bisogno di un processo di revisione in particolare per le economie più manifatturiere, quindi Italia e Germania, e per i distretti più innovativi come quello della ceramica".

"Si vuole evitare che succeda come per l'automotive - ha aggiunto il direttore -. L'automotive è sempre stata non solo a livello italiano ma anche a livello europeo un'eccellenza. Adesso invece siamo costretti a rincorrere. Vediamo tanti territori che stanno soffrendo non solo in Italia ma anche in Germania le conseguenze di scelte ideologiche".

"Prima si riesce a correggere rotta, meglio è, fermi restando gli obiettivi di mantenere un percorso forte sulla sostenibilità e decarbonizzazione - ha concluso Cafiero -. Ma per conservare la nostra base industriale che continua a essere la chiave del cambiamento e delle possibilità di mantenere sui nostri territori un'occupazione di qualità".

