Roma, 18 nov. (askanews) - Marina Abramovic ha inaugurato a Roma "Confession, 2026", il progetto promosso da Alda Fendi, attraverso la Fondazione Alda Fendi - Esperimenti, che ha voluto portare a Roma il lavoro dell'artista e le ha commissionato la sua prima opera in bronzo, destinata a rimanere sotto l'Arco di Giano fino a maggio 2027.

Sotto l'Arco di Giano, a due passi dalla Bocca della Verità, vicino alla scultura in bronzo dorato che riproduce un asino con dei profondi occhi neri e una seduta metafisica posta di fronte all'animale, sono intervenuti numerosi all'anteprima stampa, tra cui anche molti vip: ovviamente la "padrona di casa", Alda Fendi, i premi Oscar Dante Ferretti e la moglie Francesca lo Schiavo, Ghali, Ema Stockolma, la contessa Marisela Federici e Raffaele Curi, direttore artistico della Fondazione Alda Fendi - Esperimenti, oltre alle autorità, Svetlana Celli, presidente dell'Assemblea Capitolina e Leonardo Nardella, dirigente della Direzione amministrativa della Soprintendenza Speciale di Roma.

L'artista serba, che compirà 80 anni il 30 novembre, ha guidato una "action", chiamando molti di loro e anche alcuni giornalisti a sedersi e a interagire con la scultura. Lo spettatore resta seduto di fronte all'animale mentre Abramovic sussurra "respira", per affidargli ferite, traumi o fardelli. Il 19 novembre l'esperienza si ripeterà con una seconda action aperta questa volta al pubblico.

L'Arco è valorizzato inoltre dall'illuminazione di Vittorio Storaro, tre volte Premio Oscar e maestro assoluto della fotografia, realizzata grazie alla Fondazione Alda Fendi - Esperimenti. Riunendo scultura, cinema, performance e fotografia, "Confession, 2026" nasce dalla stretta collaborazione tra Marina Abramovic, la Fondazione Alda Fendi - Esperimenti, Factum Arte e la Soprintendenza Speciale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Roma.