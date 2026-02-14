Conferenza Monaco, Tajani: discorso Rubio rafforza relazioni Ue-Usa

Monaco di Baviera, 14 feb. (askanews) - Alla Conferenza sulla Sicurezza di Monaco il segretario di Stato Marco Rubio "ha fatto un discorso molto positivo" che "ribadisce l'importanza delle relazioni transatlantiche", che "sono salde" e "sono parte del Dna sia dell'Europa sia degli Stati Uniti". Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani in un punto stampa a margine della Conferenza sulla SIcurezza.

"E' stato importante anche il riconoscimento del sacrificio dei militari italiani ed europei e degli altri paesi della Nato durante la guerra in Afghanistan - ha aggiunto Tajani -, questo è stato un bel segnale" che "è stato accolto da un grande applauso, mi pare che il suo discorso non fa altro che rafforzare le relazioni tra Europa e Stati Uniti nel quale noi crediamo fortemente".