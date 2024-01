Confagricoltura, una riflessione sul consumo di carne rossa

Roma, 22 gen. (askanews) - Si è svolto presso la Sala Serpieri di Palazzo della Valle, sede di Confagricoltura a Roma, il convegno "Carni rosse: economia, salute e società. Una riflessione", organizzato dall'Accademia Nazionale di Agricoltura.

L'incontro è stato l'occasione per fornire uno sguardo approfondito sull'intera filiera della produzione di carne rossa in Italia, partendo dal comparto zootecnico fino ad arrivare alle qualità nutrizionali del prodotto e al suo impatto ambientale. A margine del convegno abbiamo parlato con Prof. Giuseppe Pulina Ordinario di Zootecnia Speciale Università di Sassari:

"In una dieta equilibrata il contributo delle carni rosse è rilevante e insostituibile. Sotto il profilo ambientale siamo altamente sostenibili nelle filiere agroalimentari, la carne bovina e le carni rosse in generale possono essere considerate le più sostenibili al mondo. In realtà non esiste un motivo per dubitare che le carni siano delle ottime componenti della dieta mediterranea".

Abbiamo analizzato poi i pro ed i contro del consumo di carne rossa con la Prof. Silvana Hrelia Ordinaria di Scienze per la Qualità della Vita Università di Bologna:

"Tra i 'pro' riscontriamo delle proteine di altissimo valore biologico per tutte le età della vita, dal bambino, all'adulto fino all'anziano. È l'unico alimento a portarci la vitamina B12. Certo è che di contro abbiamo discreti livelli di colesterolo e di acidi grassi saturi. Ma se noi consumiamo questo alimento con la giusta frequenza e moderazione potremo avere unicamente dei vantaggi abbattendo gli svantaggi".