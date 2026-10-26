Condor vola in rosa tra Italia e Usa e promuove prevenzione

Francoforte, 26 ott. (askanews) - Ottobre è il mese della prevenzione del tumore al seno e la compagnia aerea Condor ha scelto di renderlo visibile anche in aereo e persino allo stadio, in un match di Bundesliga, con l'iniziativa FlyPink. Il vettore ha unito le forze con Eintracht Frankfurt e Brustkrebs Deutschland per promuovere informazione, diagnosi precoce e solidarietà verso le persone colpite.

La livrea rosa e bianca di FlyPink viaggia con la flotta di Condor nel mondo, gli equipaggi indossano accessori rosa e a bordo una safety card dedicata offre informazioni su prevenzione e screening. I proventi dei prodotti FlyPink venduti nel Condor Shop e in aereo sono devoluti a Brustkrebs Deutschland.

Questa visibilità rafforza anche il ruolo di Condor come vettore che collega l'Italia agli Stati Uniti d'America attraverso Francoforte. Dalle città italiane la compagnia opera verso il suo hub tedesco, da cui i passeggeri possono proseguire verso New York, San Francisco, Seattle, Portland, Las Vegas e molte altre destinazioni. Il collegamento via Francoforte offre un itinerario unico, utile sia ai turisti americani diretti in Italia sia ai viaggiatori italiani che raggiungono il mercato statunitense.

La strategia si allarga ulteriormente: dal 6 maggio 2027 Condor collegherà Firenze a Francoforte con due voli al giorno nella stagione estiva, aggiungendo una destinazione importante al network europeo della compagnia. Per l'Italia, significa più opportunità di accesso al sistema di Condor e, attraverso di esso, alle rotte transatlantiche.

Servizio di Cristina Giuliano

Montaggio Gualtiero Benatelli

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