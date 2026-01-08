ULTIME NOTIZIE 08 GENNAIO 2026

Concistoro straordinario, il Papa a cardinali: sono qui per ascoltare

Roma, 8 gen. (askanews) - "L'unità attrae. La divisione disperde", così Papa Leone XIV durante la messa nella Basilica di San Pietro davanti ai 170 cardinali provenienti da tutto il mondo, da lui convocati a Roma per il Concistoro straordinario.

Per la due giorni di incontro collegiale con il Pontefice in Vaticano sono stati scelti i temi della sinodalità, della missionarietà e dell'evangelizzazione.

"Sono qui per ascoltarvi, come abbiamo imparato durante le due Assemblee del Sinodo del 2023 e 2024 la dinamica sinodale implica per eccellenza l'ascolto".

La Chiesa ha detto il Papa, oggi come ieri, si trova "davanti ad una umanità affamata di bene e di pace, in un mondo in cui sazietà e fame, abbondanza e miseria, lotta per la sopravvivenza e disperato vuoto esistenziale, continuano a dividere e ferire le persone, le nazioni e le comunità". E richiamando il senso stesso dell'origine del termine "Concistoro" che indica il "fermarsi", ha aggiunto: "Il nostro 'fermarci', allora, è anzitutto un grande atto d'amore, a Dio, alla Chiesa e agli uomini e alle donne di tutto il mondo".

CRONACA
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi