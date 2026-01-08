Concistoro straordinario, il Papa a cardinali: sono qui per ascoltare

Roma, 8 gen. (askanews) - "L'unità attrae. La divisione disperde", così Papa Leone XIV durante la messa nella Basilica di San Pietro davanti ai 170 cardinali provenienti da tutto il mondo, da lui convocati a Roma per il Concistoro straordinario.

Per la due giorni di incontro collegiale con il Pontefice in Vaticano sono stati scelti i temi della sinodalità, della missionarietà e dell'evangelizzazione.

"Sono qui per ascoltarvi, come abbiamo imparato durante le due Assemblee del Sinodo del 2023 e 2024 la dinamica sinodale implica per eccellenza l'ascolto".

La Chiesa ha detto il Papa, oggi come ieri, si trova "davanti ad una umanità affamata di bene e di pace, in un mondo in cui sazietà e fame, abbondanza e miseria, lotta per la sopravvivenza e disperato vuoto esistenziale, continuano a dividere e ferire le persone, le nazioni e le comunità". E richiamando il senso stesso dell'origine del termine "Concistoro" che indica il "fermarsi", ha aggiunto: "Il nostro 'fermarci', allora, è anzitutto un grande atto d'amore, a Dio, alla Chiesa e agli uomini e alle donne di tutto il mondo".