Con "Scimmie ovunque" di Paolo Jannacci il cantautorato diventa pop

Milano, 12 ott. (askanews) - Il cantautorato diventa pop e irriverente con "Scimmie ovunque", il nuovo album di inediti di Paolo Jannacci, un progetto che unisce la grande tradizione ereditata da Enzo a una produzione attuale.

"La mia ricerca è quella proprio di fare, se vogliamo creare un genere, un pop folk però dadaista, che è un po' la tradizione della famiglia Jannacci. E ho voluto cercare di raccontare quello che magari volando su un luogo, su una città, su persone, su elementi di vita, vedevo che non mi andava a genio, comunque pensavo che ci fosse un errore, uno sbaglio. Allora ho cominciato a raccontare, a tirar fuori i miei fantasmi, le mie preoccupazioni e le ho antropomorfizzate con le scimmie".

11 brani caratterizzati da testi ironici e poetici con sonorità immediate, melodie orecchiabili e ricche di groove: un viaggio tra storie quotidiane, critica sociale, sentimenti e la tipica verve ironica ed empatica dell'artista che ragiona sull'evoluzione e sull'umano.

"Esagerando, se pensi comunque a un certo tipo di negatività, l'essere umano continua a chiudersi più in se stesso, a chiudersi e esasperare il proprio egoismo. E più fai così e più diventi qualche cosa che non è alto, che non è un'evoluzione".

Nel singolo con Elio, "Politically topless" Paolo riflette sul politicamente corretto e su quanto ci abbia già tarpato le ali.

"Già lo facevo con mio padre, gli dicevo papà, ma scusami, noi alla fine possiamo dire questa cosa? E lui mi ha fulminato con lo sguardo dicendomi: perché no? Io sto dicendo la verità. L'artista sbaglia e deve essere penalizzato se dice una bugia, se mente. E questa è stata una bella lezione".

Inquieto e iperattivo, Paolo Jannacci pensa anche a Sanremo:

"Se potessi andarci ancora in Riviera lo farei, perché mi piace avere un teatro con un pubblico di milioni di persone. Spero che ci sia un interesse nella mia persona. Sinceramente io avevo proposto due brani di questo album, però non ho avuto cenni e allora io non ce la facevo più e l'ho voluto far uscire. Quindi, a meno che non cambino il regolamento, però questi due brani sono saltati per aria. Ovviamente se Stefano avrà un interesse anche minimo nella mia persona, gli proporò un brano".