Con 'Lunedì nero' Mr.Rain apre nuovo percorso: più vicino a chi mi segue

Milano, 22 mag. (askanews) - Sentimenti, autenticità e passione, Mr.Rain, il cantautore multipremiato con 24 dischi di platino e 5 dischi d'oro, dopo la pubblicazione di 'Effetto Michelangelo' e 'Casa in fiamme', torna con in singolo 'Lunedì nero' (Warner Records/Warner Music Italy), che parte della citazione del collo delle borse.

"In pratica parla di di una persona, di un ricordo, di quella cosa che rompe completamente ogni tuo equilibrio, ogni tua sicurezza che ti manda il cervello in panne, la testa in panne ma che allo stesso tempo non puoi fare a meno di questa cosa perché è la cosa più bella e che vuoi di più al mondo".

Questa canzone è molto importante perché anticipa l'album in arrivo in autunno, che sarà il frutto un nuovo percorso. "Tutto questo nuovo percorso, quindi dalla musica ai live, quindi farò ai teatri, sto cercando di rendermi più partecipi e più vicini a tutti quelli che mi seguono".

Il nome d'arte di Mr. Rain deriva del fatto che scrive canzoni quando piove.

"Assolutamente, scrivo ancora quando piove purtroppo, a me più sarebbe scrivere sempre, però in realtà scrivo sempre, solo che le canzoni che escono sono quelle che ho scritto in giorni di pioggia, quindi quando piove riesco a raccontarmi meglio forse con parole che normalmente non trovo, che non riesco a trovare quindi tuttora scrivo sono condannato alla pioggia".

La sua voglia di condividere la realtà di un ragazzo semplice passa anche dall'aver voluto i suoi cani nel video di Lunedì Nero.

"Intanto il video non è descrittivo del pezzo ma come in tutti questi ultimi due singoli cioè sto cercando di portare il mio lato umano, cioè io sono un essere umano come tutti noi e faccio cose normalissime tipo stare con i miei cani mi è sembrato carino anche se mi ssono un po' pentito dopo perché tra 10-15 anni non riuscirò più a riguardare questo video però ho semplicemente scelto di portare me stesso senza sovrastrutture, senza niente".

Capace come pochi di raccontare la vita e i sentimenti con delicatezza, mette tutto se stesso in musica e porta il pubblico nel suo mondo.