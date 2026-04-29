ULTIME NOTIZIE 29 APRILE 2026

Con i droni cargo un modello più rapido di soccorso alpino

Milano, 29 apr. (askanews) - In montagna, nelle emergenze, il tempo può fare la differenza tra la vita e la morte. E oggi potrebbe ridursi fino a tre volte. È quanto emerge dai test condotti sulle Dolomiti con i droni cargo nell'ambito del progetto Start2 Living Lab, che ha sperimentato l'uso di velivoli senza pilota nelle operazioni di soccorso alpino.

Le prove sul campo con i droni cargo della tech company altoatesina FlyingBasket hanno messo a confronto i metodi tradizionali via terra con interventi supportati da droni heavy-lift: il risultato è un'accelerazione significativa dei tempi di evacuazione. Non solo. Il trasporto via drone riduce anche le sollecitazioni sul paziente, con urti e vibrazioni fino a dieci volte inferiori rispetto ai mezzi terrestri.

Tra gli aspetti più innovativi testati, anche una procedura di "hot loading": il caricamento del ferito mentre il drone resta in volo stazionario, per velocizzare ulteriormente le operazioni.

I droni non sostituiscono ancora i mezzi tradizionali, anche per limiti normativi sul trasporto di persone. Ma sono già utilizzabili per portare rapidamente attrezzature e supportare le squadre in aree difficili da raggiungere. L'idea è integrarli nelle operazioni di soccorso, soprattutto dove l'accesso è complesso e ogni minuto conta.

Crediti del video: Eurac Research Fabio Dalvit, Andrea De Giovanni, Oscar Diodoro

SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi