ULTIME NOTIZIE 22 SETTEMBRE 2026

Commissione Ue: per Italia fuori da procedura serve deficit sotto 3%

Bruxelles, 22 set. (askanews) - "Affinché l'Italia possa uscire dalla procedura per i disavanzi eccessivi nel 2025, il deficit di bilancio dovrebbe essere inferiore al 3% a prescindere dalla Nec quindi indipendentemente dalla clausola di salvaguardia nazionale". Così Balazs Ujvari, portavoce della Commissione europea per l'economia ha commentato i dati sui conti pubblici in Italia diffusi dall'Istat, secondo il deficit-Pil si conferma al 3,1%.

"Il secondo criterio - ha aggiunto - è che le previsioni per il 2026 e il 2027 debbono indicare che il deficit di bilancio rimarrà al di sotto del 3%, ma in questo caso si terrebbe conto della clausola di salvaguardia nazionale".

Ujvari ha spiegato che la Commissione farà le sue considerazioni sulle procedure per deficit eccessivo a novembre e che il dato aggiornato oggi dall'Istat sul deficit 2025, andrà validato da Eurostat.

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