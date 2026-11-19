Milano, 19 nov. (askanews) - La Commissione europea dichiara di aver subito, nel mese di ottobre, una campagna di attacchi informatici che ha fatto ricorso all'intelligenza artificiale. "Posso confermare che la Commissione ha recentemente adottato le misure necessarie in risposta a una campagna informatica rilevata", ha riferito ai giornalisti a Bruxelles il portavoce dell'UE Thomas Regnier. Ha inoltre aggiunto che l'attacco, avvenuto tramite "l'uso improprio di uno strumento di intelligenza artificiale", è stato individuato il 22 ottobre e confermato in una prima indagine il 26 ottobre.