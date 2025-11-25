ULTIME NOTIZIE 25 NOVEMBRE 2025

Commissario UE: farsi avanti contro racket cinese delle terre rare

Milano, 25 nov. (askanews) - L'Unione Europea deve intensificare gli sforzi per spezzare la sua dipendenza dalla Cina per le terre rare, di fronte ai freni alle esportazioni che equivalgono a un "racket" da parte di Pechino.

Bruxelles avverte che le licenze per alcune esportazioni di terre rare, rilasciate dalla Cina, vengono "concesse in cambio di informazioni che spesso, e in modo preoccupante, riguardano segreti industriali".

Il commento è del Commissario UE per la Strategia Industriale, Stéphane Séjourne, che ha esortato l'Unione a interrompere la dipendenza dalla Cina per i materiali. Intervenendo a Strasburgo, in Francia, Séjourne ha affermato che le azioni di Pechino sono "simili a un'attività criminale".

