ULTIME NOTIZIE 17 GIUGNO 2026

Commerzbank, Meloni: non parlato con Merz, su risiko non abbiamo ruolo

Evian, 17 giu. (askanews) - "Non ho parlato con Merz di Commerzbank e non ho commenti da fare sul recente risiko bancario, perché il governo non è parte in causa. Noi avevamo un ruolo in queste vicende fin quando avevamo il controllo di Mps, oggi la partecipazione nel governo italiano in Mps è inferiore al 5%, quindi noi non abbiamo alcun ruolo e sono dinamiche di mercato, guardiamo con interesse le dinamiche di mercato, ma di più, chiaramente non credo che si debba fare e dire". Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nella conferenza stampa al termine del G7 di Evian.

"Posso dire che sono molto contenta del fatto che Monte dei Paschi di Siena che era un problema per l'Italia sia diventata, grazie al lavoro di questi anni, un gioiello al quale molti ambiscono", ha concluso.

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