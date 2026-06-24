Commercio digitale: 993 miliardi di euro per il sistema Italia

Roma, 24 giu. (askanews) - L'e-commerce e il retail digitale sono il motore di una filiera complessa che unisce processi B2B e B2C e si conferma una leva centrale per la crescita economica e la competitività dell'Italia. Il valore economico complessivo generato è di 993 miliardi di euro. È questo il quadro emerso a Roma in occasione di "Digital Value Chain Impact", l'evento organizzato da Netcomm presso lo Spazio Esperienza Europa

Le parole di Roberto Liscia, Presidente di Netcomm:" Per far crescere questo settore, che di fatto favorisce l'innovazione e la competitività e l'export del Paese, bisogna riconoscere da parte di tutti che l'e-commerce è diventata una struttura industriale, una piattaforma di commercio in cui tutti gli attori sono fra di loro correlati e legati. Per far questo è necessaria una politica che da un lato faciliti l'innovazione delle imprese, quindi strutture e strategie di supporto fiscale e finanziario soprattutto alle piccole imprese, e dall'altro bisogna in qualche misura superare il gap di competenze"

In occasione dell'evento è stata presentata la nuova ricerca "Il contributo della Rete del valore digitale alla competitività del sistema Italia", realizzata da Netcomm in collaborazione con Nomisma.

L'intervista di Andrea Bontempi, direttore generale di Nomisma: "Noi abbiamo provato a misurare l'impatto di tutta la filiera e diciamo questo, il fatturato dell'e-commerce in Italia è stato stimato in 178 miliardi. Questo fatturato è un po' come il sasso nello stagno, genera delle onde circolari dove la prima è un'onda di effetto diretto, la seconda un effetto indiretto e la terza un effetto indotto. Primo effetto ovviamente è il beneficio per tutte le imprese, secondo effetto indiretto è il beneficio di tutti i fornitori che forniscono le imprese dell'e-commerce e il terzo è la ridistribuzione dei redditi guadagnati dalle famiglie che fanno altri investimenti"

L'e-commerce rappresenta ormai uno standard per la quasi totalità dei consumatori italiani: l'87% del campione ha acquistato online, per sé o per la propria famiglia, negli ultimi 12 mesi.

Il commento di Matteo Bassi, Head of Economic Policy & Regulation di Amazon: "I dati della ricerca confermano che il commercio digitale è un'infrastruttura abilitante per la competitività del paese e la crescita delle PMI, lo vediamo ogni giorno, su Amazon operano oltre 20.000 PMI, il 45% delle quali sono localizzate nelle aree rurali del paese, ma per tradurre questo potenziale in crescita servono norme più semplici, norme più chiare e soprattutto più armonizzate tra paesi."

Un ruolo ormai strutturale lo giocano anche i mercati extra-UE: il 44% degli user italiani dichiara che almeno metà dei propri acquisti online proviene da Paesi fuori dall'Unione Europea.

Le dichiarazioni di Giorgia Barbati, Co-Founder di ilGustonline.it: "Noi siamo ilGustonline. Insieme al mio compagno abbiamo fondato l'azienda nel 2018 e il ruolo dell'e-commerce nella nostra impresa è stato praticamente il punto di partenza perché noi nasciamo esclusivamente online e solamente quest'anno, dopo 8 anni, abbiamo fondato un negozio fisico. Abbiamo praticamente fatto un processo inverso alle normali aziende. Diciamo che noi partiamo da un paesino dei Castelli Romani quindi grazie al digitale riusciamo a raggiungere zone dell'Italia e dell'Europa che altrimenti non potremmo servire e riusciamo anche a dare visibilità ai produttori con i quali collaboriamo."

Una giornata in cui istituzioni e protagonisti dell'industria digitale si sono inoltre confrontati sulla necessità di accelerare verso una semplificazione regolatoria e una normativa europea armonizzata, proporzionata e coerente, capace di tutelare imprese e consumatori promuovendo al tempo stesso l'innovazione.