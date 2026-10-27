Commenti offensivi su Mao Zedong, Mbappé perde due sponsor cinesi

Roma, 27 ott. (askanews) - Il produttore cinese di bevande Eastroc Beverage e l'azienda alimentare Mengniu Dairy hanno interrotto i rapporti con il calciatore francese Kylian Mbappé dopo le polemiche suscitate da alcuni commenti considerati offensivi nei confronti di Mao Zedong, leader della rivoluzione comunista cinese.

La controversia è nata dopo che, in un video, a Mbappé è stato chiesto quale meme di Internet che lo ritraeva lo avesse fatto ridere di più. Il fuoriclasse del Real Madrid ha descritto un meme che mostrava un uomo che, a suo dire, era "un dittatore cinese", con il proprio volto sovrapposto a quello dell'uomo. Mbappé ha raccontato di utilizzare spesso quel meme con i suoi amici mentre giocano online.

"A partire da oggi, poniamo fine alla nostra collaborazione con Kylian Mbappé", ha annunciato Eastroc Beverage in un comunicato. Mengniu Dairy ha diffuso una dichiarazione analoga. Entrambe le aziende hanno espresso la loro ferma opposizione a qualsiasi comportamento che offenda i sentimenti nazionali e hanno ribadito la propria politica di tolleranza zero nei confronti di simili condotte.

Anche il governo cinese ha condannato l'episodio: "Abbiamo preso visione delle notizie in questione. Le parole e le azioni che feriscono i sentimenti del popolo cinese saranno naturalmente oggetto di un rifiuto unanime da parte di tutti i settori della società cinese", ha affermato Guo Jiakun, portavoce del Ministero degli Esteri cinese.