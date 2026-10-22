ULTIME NOTIZIE 22 OTTOBRE 2026

Comizio Trump interrotto da manifestanti: Pacifico? Oceano d'America

Roma, 22 ott. (askanews) - "Chi ha tirato quel pugno?", chiede Donald Trump durante un comizio in Carolina del Sud, interrotto più volte da contestatori, portati via dalla sicurezza. A meno di due settimane dalle elezioni di Midterm, il tycoon attacca nuovamente la Francia, chiedendosi "cosa hanno combinato" nelle strade e ribadendo che una cosa del genere non deve accadere negli Stati Uniti.

"Andiamo in Francia. È un posto incantevole, un posto bellissimo. C'è una piccola rivoluzione, ma sono dettagli minori", ha provocato Trump.

Sul palco viene accolto da Darline Graham, candidata e senatrice della Carolina del Sud, sorella del senatore scomparso a luglio Lindsey Graham, di cui ha preso il posto. Il fratello, alleato di Trump, aveva dato il nome al Graham Act, legge sulle sanzioni e i dazi contro la Russia, la maggior parte dei quali revocata da un recente ordine esecutivo del presidente Usa.

Dopo un lago e un golfo d'America, parla di rinominare anche un fiume, o, perché no "un oceano":

"E l'Oceano Pacifico... potremmo chiamarlo 'Oceano Americano'. Come pensate che reagirebbe l'Europa? Ne sarebbe entusiasta, vero Ursula", ha aggiunto, riferendosi alla presidente della Commissione europea von der Leyen.

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