Comitato per la remigrazione consegna firme per la proposta di legge

Roma, 30 giu. (askanews) - Il comitato per la "remigrazione" e la "riconquista", fondato da realtà di destra estrema come CasaPound Italia, Rete dei Patrioti, Veneto Fronte Skinheads e Brescia ai Bresciani, ha depositato le 150mila firme raccolte per la proposta di legge di iniziativa popolare sulla remigrazione al servizio testi normativi della Camera dei deputati.

"Le firme sono state consegnate. Ora tocca alla politica, a quelli che parlano di remigrazione. Noi crediamo ci sia bisogno di una proposta radicale, vedremo se la metteranno in atto", ha detto l'esponente di Casapound Luca Marsella. E a chi gli chiedeva se ci fossero stati contatti con Roberto Vannacci, ha dichiarato:

"Noi non abbiamo sentito Vannacci, non abbiamo un'interlocuzione con questo governo, né con nessun partito. Chiaramente portiamo la nostra proposta di legge, hanno il nostro numero di telefono. Chi vorrà interloquire con noi ci può chiamare, siamo disponibili a discutere ma non faremo passi indietro né faremo ammorbidire questa proposta di legge" ha aggiunto.

I cronisti gli hanno fatto notare l'assenza di parlamentari, tra cui Domenico Furgiuele (ex leghista ora con Roberto Vannacci), il quale aveva tentato di 'ospitare' una conferenza stampa del comitato a Montecitorio, la cui sala era stata occupata però da deputati di Pd-M5S e Avs che ne avevano impedito lo svolgimento. E Marsella ha rispos: "Non c'erano neanche quelli del Pd, non c'era Fratoianni, non c'era Orfini, il M5S. Si sono arresi. Oggi decretiamo la sconfitta dell'antifascismo, siamo entrati in Parlamento. Abbiamo portato la nostra proposta di legge. L'antifascismo oggi muore, finalmente. Ci siamo tolti dalle palle l'antifascismo".

Salvatore Ferrara, vicepresidente del comitato Remigrazione e Riconquista e capitano della Rete dei Patrioti: "Appena sarà confermato che le firme son buone, noi ci auguriamo che Vannacci faccia seguire alle parole i fatti. Prenda la nostra Pdl, la discuta e la faccia approvare".

Ivan Sogari, vicepresidente del Comitato Remigrazione e Riconquista ha aggiunto: "Adesso andremo avanti e continueremo a sollecitare la classe politica".

"La Meloni ha detto una piccola parte di quello che è la remigrazione. La nostra proposta è molto più articolata" e prevede anche "l'abolizione del decreto flussi e speriamo che da domani Meloni e il governo lavorino per superare il decreto flussi".