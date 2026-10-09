Comitato Nobel su genocidio a Gaza: "Non siamo un tribunale"

Oslo, 9 ott. (askanews) - Il comitato per il Premio Nobel per la Pace afferma di non voler stabilire se la guerra di Israele contro Gaza costituisca genocidio, dopo aver premiato la sudafricana Navi Pillay, a capo di una commissione delle Nazioni Unite che l'anno scorso aveva concluso proprio questo. "Non siamo un tribunale. Si tratta del suo rapporto (di Navi Pillay), del rapporto della Commissione, e naturalmente abbiamo grande fiducia nella sua professionalità e integrità, ma questo lavoro è di una commissione d'inchiesta delle Nazioni Unite. La decisione finale spetterà alla Corte Internazionale di Giustizia, il tribunale internazionale. Quindi il Comitato per il Premio Nobel non è un tribunale" ha detto Jorgen Watne Frydnes, presidente del comitato norvegese per il Nobel.