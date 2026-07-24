Come saranno i nuovi euro, si può votare fino a settembre

Milano, 24 lug. (askanews) - Le banconote in euro cambiano aspetto per la prima volta dal 2002. Il disegno definitivo non è ancora stato deciso, ma la Banca centrale europea ha mostrato le 10 serie finaliste, scelte tramite un concorso avviato anni fa in tutta l'Unione europea e ora in dirittura finale. Le banconote sono divise in due temi: "cultura europea" e "fiumi e uccelli"; per ogni tema ci sono cinque diverse proposte: stesso soggetto, diverso stile nel disegno.

La cultura è rappresentata da alcuni grandi dell'arte e della scienza: Leonardo da Vinci, il compositore Ludwig van Beethoven, la cantante d'opera Maria Callas, lo scrittore Miguel de Cervantes, la scienziata Marie Curie, la scrittrice austriaca Bertha von Suttner, prima donna a ricevere il Nobel per la pace.

Per la natura ci sono cascate, sorgenti montane, paesaggi marini associate a picchio muraiolo, martin pescatore, cicogna bianca, gruccione, avocetta e sula bassana; sul retro sono rappresentate le principali istituzioni europee, dal Parlamento alla stessa Bce.

Tutti i cittadini europei possono dare la loro opinione tramite un sondaggio online, votando la serie preferita fino al 21 settembre, come annunciato dalla presidente della Bce Chirstine Lagarde durante la presentazione dei finalisti. I loro voti contribuiranno alla decisione finale, insieme con le conclusioni della giuria del concorso, una valutazione tecnica e un altro sondaggio a campione fatto da società di ricerca.

Il Consiglio direttivo della Bce dovrebbe adottare la decisione finale sul disegno delle nuove banconote entro la fine del 2026.