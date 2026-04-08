ULTIME NOTIZIE 08 APRILE 2026

Come nutrire il pianeta, un documentario propone nuove prospettive

Milano, 8 apr. (askanews) - Food security, dieta mediterranea e aumento della produzione, un nuovo documentario di Francesco De Augustinis mette a nudo i grandi dogmi dell'industria alimentare. Il regista o ha presentato ad askanews.

Come sfameremo 10 miliardi di persone nel 2050? Aumentare la produzione delle risorse alimentari è davvero la scelta migliore? È a queste domande che risponde "How to Feed the Planet" (Come nutrire il Pianeta), un film che vuole mettere in discussione i grandi dogmi dell'industria alimentare, uno su tutti la dieta mediterranea, e che porta alla luce il ruolo sottovalutato delle risorse alimentari nell'innescare alcuni tra i più grandi conflitti contemporanei, dall'Ucraina al Congo.

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