Come innovare la progettazione nel settore Difesa e Aerospazio

Roma, 5 nov. (askanews) - Nella sede di RAIT88, società italiana che da oltre trent'anni affianca i principali player del settore Difesa e Aerospazi, si è tenuto l'evento "Soluzioni avanzate per il Settore Difesa e Aerospazio", in collaborazione con Altium, leader globale nelle piattaforme di progettazione elettronica. Un incontro per presentare soluzioni digitali e metodologie di sviluppo per progettare in modo più rapido, efficiente e sostenibile, come spiegato da Federico Massimi, Responsabile Ingegneria di RAIT88: "Nel settore della difesa, una progettazione con uno standard elevato passa anche in una documentazione tecnica affidabile e tracciabile. La sfida è riuscire a gestire questa complessità in maniera agile, con processi snelli che vanno incontro alle esigenze operative. RAIT88, insieme ad Altium, è riuscita a creare un connubio che permette di gestire questo processo. Oltre a usarlo nei nostri processi possiamo adesso offrirlo ai nostri clienti per avere una documentazione in linea con gli standard del settore".

Nel corso dell'evento, sono stati mostrati casi concreti in cui l'adozione delle tecnologie Altium ha consentito di ridurre tempi di progettazione, garantire piena compatibilità e migliorare la collaborazione tra reparti tecnici e documentali, come confermato da Simone Brendas, Account Manager Altium Italia: "E' bello incontrare quelli che sono i nostri clienti dal vivo e RAIT88 ci sta permettendo di realizzare questo perché è uno dei clienti che usa al meglio la nostra piattaforma di progettazione elettronica. Il problema è che nel settore difesa e aerospazio, in questo momento ancora, non vengono adottate tutte le possibilità che questi software ci danno e bisogna scoprirlo. Bisogna far capire che è la soluzione che si mette in mezzo a tutti quelli che sono i processi esistenti, sempre articolati e longevi da millenni che però rallentano qualsiasi operazione e che una realtà giovane, come ad esempio RAIT88, può dimostrare che si possono sconfiggere con, ad esempio, il software che dà Altium. Siamo qui per incontrare quelli che sono non clienti e clienti per dimostrare che si può fare meglio".

Un'iniziativa che si inserisce nel percorso di digital transformation promosso da RAIT88, che vuole creare sinergie tra mondo accademico, industria e difesa, allargando la competitività tecnologica italiana al panorama internazionale.