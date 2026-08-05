Come difendersi dalla Cina: la grande esercitazionei militare a Taiwan

Milano, 5 ago. (askanews) - Sono iniziate le più grandi esercitazioni militari dell'anno a Taiwan, per preparare la popolazione dell'isola a una potenziale invasione cinese. Unità tra cui Black Hawk ed elicotteri da trasporto, nonché le navi missilistiche della Marina, conducono esercitazioni di schieramento di emergenza il primo giorno dell'esercitazione Han Kuang che si protrarrà fino al 14 agosto. Sono previsti scenari di combattimento realistici, in modo che truppe e riservisti possano addestrarsi a rispondere a un attacco all'isola, hanno affermato funzionari della difesa.