Combustibili rinnovabili, una nuova proposta nel settore GPL

Cremona, 16 lug. (askanews) - Debutta sul mercato italiano una bombola alimentata con BioGPL certificato. Si chiama Twiny 100% BioGPL ed è una bombola da 5 kg destinata ad attività outdoor, campeggio, tempo libero e utilizzi domestici. Il BioGPL è un combustibile rinnovabile ottenuto da materie prime di scarto, come oli da cucina esausti e residui della lavorazione di grassi animali. Dal punto di vista chimico è equivalente al GPL tradizionale e può contribuire a ridurre le emissioni di CO2 rispetto al GPL di origine fossile fino all'80%, come da certificazione ottenuta da ISCC Plus che ne garantisce anche la tracciabilità. Abbiamo chiesto a Giuseppe Fiorino, CEO di Liquigas, quali sono le caratteristiche della nuova Twiny 100% BioGPL: "La Twiny è una bombola da 5 chili, di colore verde non solo esteriormente, ma anche nel suo contenuto, in quanto contiene BioGPL, un gas che deriva da materiale di scarto biologico quali oli esausti da cucina e grassi animali. Il cliente che acquista una bombola di questo tipo, non solo ha un prodotto versatile da utilizzare durante le vacanze per qualsiasi motivo, in primis cucinare, ma anche per avere la soddisfazione di utilizzare un prodotto interamente biologico e con un abbattimento di emissioni fino all'80%".

L'introduzione della nuova bombola si inserisce nel percorso di sviluppo dell'offerta di combustibili rinnovabili di Liquigas e del gruppo SHV Energy di cui fa parte. A Giuseppe Fiorino, CEO Liquigas, abbiamo anche chiesto quale ruolo abbia il BioGPL nella strategia di transizione energetica dell'azienda: "Questo nuovo prodotto dimostra che in Liquigas così come nel SHV Energy, la transizione energetica non rappresenta una sfida per il futuro: è già il presente. Siamo orgogliosi di svolgere un ruolo ad alto valore sociale, garantendo l'approvvigionamento energetico a famiglie e aziende che vivono e operano in aree non servite dalla rete del metano. Già oggi forniamo GPL e GNL, combustibili fossili che, pur rimanendo tali, rappresentano una soluzione più pulita e sostenibile rispetto ad altre fonti tradizionali".

Nella fase iniziale, Twiny 100% BioGPL sarà distribuita attraverso una rete di rivenditori nel Centro e nel Nord Italia, tra cui Fiammarc, presente all'evento. Ad Eleonora Ambrogi, di Fiammarc, abbiamo chiesto quali siano oggi le richieste dei consumatori in tema di soluzioni energetiche a minore impatto ambientale: "I nostri clienti cercano soluzioni pratiche, sostenibili nel tempo e semplici da utilizzare, senza rinunciare all'attenzione per l'ambiente. Molti di loro, come chi viaggia in camper o vive l'outdoor, sono già naturalmente orientati verso uno stile di vita più green e ricercano prodotti in linea con questi valori. Come Fiammarc, siamo impegnati a promuovere questa cultura della sostenibilità, coinvolgendo non solo chi è già sensibile a questi temi, ma anche chi si sta avvicinando per la prima volta a questo approccio".

L'iniziativa si inserisce nel più ampio contesto della progressiva introduzione sul mercato di combustibili rinnovabili destinati anche agli usi domestici e per il tempo libero.