ULTIME NOTIZIE 02 MARZO 2026

Comando Centrale Usa pubblica video degli attacchi in Iran

Kuwait City, 2 mar. (askanews) - Il video pubblicato su X dal Comando Centrale degli Stati Uniti d'America (Centcom) mostra gli attacchi contro l'Iran, accompagnati dal messaggio: "Le forze statunitensi stanno adottando misure coraggiose per eliminare le minacce imminenti poste dal regime iraniano. Gli attacchi continuano".

Gli Stati Uniti hanno anche distrutto il quartier generale della Guardia Rivoluzionaria Iraniana; il regime è umiliato e decapitato. Il presidente Usa Donald Trump ha assicurato ieri al popolo iraniano di essere al suo fianco e conta su un cambio di regime.

