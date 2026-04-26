ULTIME NOTIZIE 26 APRILE 2026

Colonne di fumo nel sud del Libano dopo bombardamenti israeliani

Frontiera Libano-Israele, 26 apr. (askanews) - Colonne di fumo si levano sopra i villaggi di Choukine e Zawtar al-Charqiyah, nel sud del Libano, in seguito agli attacchi israeliani. Un media statale libanese ha riferito che l'esercito israeliano ha iniziato a colpire il sud del Paese, dopo aver emesso un avviso di evacuazione per sette località, nonostante il cessate il fuoco con Hezbollah filo-iraniano.

Hezbollah ha rivendicato due attacchi compiuti contro soldati israeliani di stanza nella città di Taybeh, nel sud del Libano, sostenendo di aver risposto a violazioni dell'accordo di cessate-il-fuoco da parte di Israele.

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