ULTIME NOTIZIE 10 AGOSTO 2026

Colombia, terremoto di magnitudo 7.4: gente in strada a Cali e Bogotà

Roma, 10 ago. (askanews) - Immagini di gente in strada ed edifici danneggiati a Cali e Bogotà, dopo che un forte terremoto ha scosso la Colombia e i paesi latinoamericani confinanti, con squadre mediche che si sono precipitate in soccorso delle vittime in seguito al crollo di edifici in diverse città.

Il servizio geologico colombiano e la sua controparte statunitense, l'USGS, hanno stimato la magnitudo a 7.4, con epicentro a 100 km (60 miglia) di profondità nella parte occidentale del paese. La Colombia aveva inizialmente stimato una magnitudo di 6.6.

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