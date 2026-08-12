ULTIME NOTIZIE 12 AGOSTO 2026

Colombia, nelle zone colpite dal sisma si scava ancora tra le macerie

Pereira, 12 ago. (askanews) - Il presidente colombiano Abelardo de la Espriella ha firmato un decreto che dichiara lo stato di calamità nel Paese in seguito a un potente terremoto. Lunedì, un sisma di magnitudo 7,4 sulla scala Richter ha colpito la Colombia. L'epicentro è stato localizzato nei pressi del comune di San José del Palmar, nel dipartimento di Chocò. Le scosse sono state avvertite in gran parte della Colombia, così come nei Paesi vicini.

Nelle zone colpite dal sisma si continua a scavare tra le macerie in cerca di possibili sopravvissuti. È salito ad almeno 224 il numero dei morti, più di 800 i feriti, ma ci sono ancora migliaia di persone disperse.

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