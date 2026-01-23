Colombia, la rinascita del turismo con l'Europa mercato centrale

Madrid, 23 gen. (askanews) - La Colombia sceglie Madrid per raccontare il nuovo corso del suo turismo. Lo fa a FITUR, la Fiera Internazionale del Turismo, uno dei principali appuntamenti mondiali per il settore, dove si incontrano governi, enti del turismo, operatori e grandi player internazionali. Qui l'ambasciatore colombiano in Spagna, Eduardo Àvila Navarrete, spiega la straordinaria rinascita di un settore e di come il Paese stia puntando su natura, cultura, gastronomia e diversificazione dei territori, mentre i numeri dei visitatori stranieri continuano a crescere, con l'Europa e la Spagna in prima linea.

"Mi chiamo Eduardo Àvila Navarrete e sono ambasciatore della Colombia in Spagna da tre anni. Oggi è molto interessante osservare come il turismo nel nostro Paese sia cresciuto e sia rinato. Perché oggi abbiamo molte più opzioni. La Colombia è un Paese estremamente variegato, bagnato da due mari, l'oceano Pacifico e l'oceano Atlantico, con una grande varietà di territori e di paesaggi che permettono forme di turismo differenti. C'è il turismo di avvistamento delle balene, quello di avvistamento degli uccelli nel Pacifico colombiano, ma anche il turismo dei territori e l'ecoturismo. E c'è soprattutto l'opportunità, per chi visita la Colombia, di conoscere l'intero Paese attraverso la sua ancestralità, le sue tradizioni e la sua cucina, dal Pacifico ai Caraibi, dall'Amazzonia all'Orinoquìa".

"Nell'ultimo anno - prosegue l'ambasciatore - il turismo in Colombia è cresciuto in modo significativo e stiamo arrivando a quasi otto milioni di visitatori stranieri. Un traguardo che quattro anni fa sarebbe sembrato un'utopia. Oggi il settore è più organizzato e il mercato europeo è diventato centrale per la Colombia. In particolare il turismo spagnolo è aumentato in modo molto marcato, triplicando e in alcuni casi quadruplicando le visite, soprattutto verso aree come la regione del caffè, il Pacifico colombiano, Medellìn e i Caraibi. In questo senso, la presenza costante a FITUR con lo stand di ProColombia ha prodotto risultati concreti".