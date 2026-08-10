ULTIME NOTIZIE 10 AGOSTO 2026

Colombia, il neo presidente dopo il sisma: "Non siete soli"

Bogotà, 10 ago. (askanews) - Il presidente di estrema destra della Colombia, Abelardo de la Espriella, insediatosi tre giorni fa, il 7 agosto, si rivolge alle vittime del potente terremoto che ha colpito il Paese: "Non siete soli". In un videomessaggio che sembra essere stato registrato da un aereo, de la Espriella promette di accantonare la sua agenda per "concentrarsi sulla catastrofe naturale che sta devastando il nostro popolo colombiano, già duramente provato". Il terremoto di magnitudo 7.4 ha colpito nelle prime ore del mattino e ha causato almeno 18 morti nella parte occidentale del Paese.

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