Colombia, De la Espriella avanti: ballottaggio con Cepeda

Mila, 1 giu. (askanews) - La Colombia andrà al ballottaggio il 21 giugno. Al primo turno è avanti Abelardo de la Espriella, avvocato milionario della destra radicale, con circa il 44% dei voti. Dietro di lui Ivan Cepeda, senatore di sinistra, filosofo e difensore dei diritti umani, con circa il 41%.

Il risultato ha ribaltato i sondaggi, che davano Cepeda favorito. Il conteggio preliminare dovrà ora essere verificato dallo scrutincio ufficiale. Cepeda ha detto che si pronuncerà solo dopo la verifica ufficiale dello scrutinio.

Anche Gustavo Petro, presidente uscente e primo leader di sinistra nella storia della Colombia, ha rifiutato di accettare il preconteggio. Petro non può ricandidarsi, ma il voto è anche un giudizio sulla sua stagione politica. Cepeda corre nel solco del suo governo: riforme sociali, aumento del salario minimo, più spesa per l'istruzione e negoziati con i gruppi armati.

De la Espriella, sostenitore di Trump e outsider della politica, promette invece una linea di forza contro guerriglie, ex paramilitari e cartelli della droga.

La campagna si è svolta nel clima più violento degli ultimi dieci anni, tra autobombe, droni esplosivi e l'uccisione di leader politici locali.

De la Espriella ha accusato Petro di voler destabilizzare il Paese e ha chiamato in causa forze di sicurezza ed esercito se il presidente non riconoscerà i risultati.

Cepeda ha attaccato il rivale parlando di "estrema destra fascista" e ha promesso di vincere al secondo turno. La candidata conservatrice Paloma Valencia ha ottenuto meno del 7% dei voti e ha già annunciato il sostegno a De la Espriella. Per Cepeda la partita passa ora dai voti del centro.