ULTIME NOTIZIE 01 AGOSTO 2026

Colombia, camion bomba vicino al comando di polizia: 11 feriti

Cùcuta, 1 ago. (askanews) - Un camion carico di esplosivo è stato fatto detonare accanto al comando della polizia di Norte de Santander, a C cuta, città colombiana vicina al confine con il Venezuela. Nell'attacco sono rimasti feriti otto agenti e tre civili. L'esplosione è avvenuta sei giorni prima dell'insediamento del presidente eletto Abelardo de la Espriella.

George Quintero, responsabile della sicurezza di Norte de Santander: "Esprimiamo la nostra solidarietà alla polizia di Norte de Santander per questo gravissimo episodio avvenuto nelle prime ore del mattino. Al momento abbiamo otto agenti di polizia e tre civili feriti. Il governo di Norte de Santander condanna fermamente questo atto violento e offre una ricompensa fino a 100 milioni di pesos (quasi 28mila euro) per informazioni che permettano di chiarire quanto accaduto sabato mattina".

"Nelle prossime ore terremo un consiglio di sicurezza con le autorità di Bogotà per valutare la situazione nel dipartimento. È stato un atto atroce e violento. Gli agenti avevano appena terminato il turno di lavoro. Quanto accaduto al comando della polizia di Norte de Santander è deplorevole".

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