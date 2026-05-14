Colloquio Lavrov-Araghchi a Nuova Delhi: mantenere cessate fuoco

Milano, 14 mag. (askanews) - Il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov e il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi hanno discusso a Nuova Delhi di negoziati per risolvere il conflitto in Medio Oriente, ha annunciato oggi il ministero degli Esteri russo.

"I ministri degli esteri hanno discusso approfonditamente e in via riservata dei progressi del processo negoziale volto a risolvere il conflitto armato scatenato da Stati Uniti e Israele in Medio Oriente", ha dichiarato il ministero in un comunicato.

Lavrov ha sottolineato la disponibilità della Russia a facilitare la risoluzione del conflitto intorno all'Iran e l'importanza di mantenere il cessate il fuoco nella regione e di evitare interruzioni degli sforzi diplomatici, ha osservato il ministero.