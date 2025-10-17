ULTIME NOTIZIE 17 OTTOBRE 2025

Collega di Ranucci a Modena: "Colpita area familiare"

Modena, 17 ott. (askanews) - "Hanno colpito un luogo familiare, avevano parcheggiato la macchina i figli. Il tuo lavoro ti porta a far rischiare non solo te in prima persona, ma tutta la tua famiglia". Davide Fonda, giornalista della redazione di Report e collega di Sigfrido Ranucci, ha partecipato oggi al presidio di solidarietà organizzato a Modena dopo l'attentato che nella notte tra il 16 e 17 ottobre ha distrutto con un ordigno l'auto del conduttore e della figlia.

"Ringrazio i colleghi che hanno organizzato questo presidio a supporto di quello che è successo, dell'atto veramente terribile che è successo a Sigfrido", ha detto Fonda davanti al sacrario dei caduti della Ghirlandina in piazza Torre, dove si sono radunati giornalisti e cittadini. "Perché vai a colpire un luogo che è quello familiare, quindi avevano parcheggiato la macchina i figli e vai a invadere un'area familiare, quindi il tuo lavoro ti porta a far rischiare non solo te in prima persona, ma tutta la tua famiglia".

Il giornalista di Report ha poi riflettuto sulla natura del giornalismo d'inchiesta: "Il lavoro ovviamente è sempre rischioso perché comunque ti assumi il rischio di andare in territori ostili, ti assumi il rischio di andare a raccontare delle storie che magari tanti non le vogliono raccontare. Ma questo è il nostro lavoro e lo facciamo volentieri. Quindi quando si parla di squadra, si parla di una struttura che in qualche modo fa crescere anche dei giovani e che saranno le nuove generazioni che andranno a raccontare il mondo".

Il presidio era stato organizzato dall'Associazione Stampa Modenese insieme ad Aser - Associazione stampa dell'Emilia-Romagna e al comitato di redazione della Rai Tgr Emilia-Romagna. "Intimidire in modo così spregevole Sigfrido Ranucci e la Redazione di Report significa compromettere la libertà di stampa e attaccare tutti coloro che fanno informazione e giornalismo d'inchiesta", ha dichiarato l'Associazione Stampa Modenese esprimendo "solidarietà al collega di Report e profondo sgomento per il vile attentato che lo ha colpito".

CRONACA
59
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi