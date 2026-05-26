Collect It arriva a Roma: 2600 persone e 500mila euro di acquisti

Roma, 26 mag. (askanews) - Dopo le due edizioni milanesi è arrivato anche a Roma Collect It, card show italiano che, ancora una volta ha dimostrato che il collezionismo è più vivo che mai. I numeri parlano di 2600 partecipanti in totale, nel corso della giornata, sono stati spesi nei vari stand oltre 500mila euro.

Tra i banchi dell'evento si sono trovate card di tutti i tipi: dalle ambitissime carte sportive, a quelle leggendarie dei Pokémon, fino ai grandi classici come Magic: The Gathering e le serie come Lorcana. L'evento si è tenuto all'Hotel Mercure Roma West con oltre 2.000 metri quadrati di spazi e più di 150 espositori, provenienti da tutta Italia ed Europa. L'ospite d'onore di questa edizione è stato l'ex calciatore di Roma e Brasile Aldair, storico difensore giallorosso e campione del mondo con i verdeoro nel 1994: ha incontrato i fan per firmare autografi e condividere aneddoti sulla sua carriera. Per l'occasione è stata stampata una carta celebrativa dell'evento e una carta esclusiva dedicata al campione, riservata ai 180 partecipanti al Meet&Greet.