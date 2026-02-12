CocaCola, Bombrini: con Olimpiadi legame che dura da un secolo

Milano, 12 feb. (askanews) - "Ci troviamo in Piazza del Cannone, in particolare all'interno di The Peak, lo padiglione costruito da CocaCola per celebrare i Giochi olimpici di Milano-Cortina 2026. Oggi stiamo celebrando il fenomeno delle pin, le spillette", afferma Andrea Bombrini, Marketing Director Olympics and Paralympic Winter Games Milano Cortina 2026 di CocaCola. "Le pin sono piccoli pezzi di storia e memorabilia che le persone hanno imparato a raccogliere durante le Olimpiadi, per portarsi a casa un ricordo di una specifica edizione di questi Giochi. Come CocaCola, come facciamo da praticamente un secolo - da quando sponsorizziamo le Olimpiadi - abbiamo deciso anche quest'anno, naturalmente, di supportare e incentivare il pin trading in tre modi diversi. Il primo: abbiamo costruito all'interno di The Peak un'area dove le persone possono scoprire il fenomeno delle pin e celebrarlo con noi. Secondo: abbiamo creato una collezione specifica di pin che celebrano i sei diversi villaggi degli atleti, così le persone si possono divertire a raccoglierle e scambiarle con gli amici per completare la collezione.

Ultimo punto: abbiamo collaborato con alcuni punti vendita a Milano, Cortina e Livigno, in modo che le persone, acquistando e consumando un pass con una CocaCola, possano ricevere una bustina in cui troveranno una di queste pin. La stessa cosa avviene in questo momento al Villaggio degli Atleti, perché abbiamo creato questo fenomeno che parte proprio dal Villaggio degli Atleti, dove gli atleti stessi potranno ricevere queste pin e divertirsi a scambiarle tra loro".

Askanews: Che cosa sono le Olimpiadi per CocaCola?

Bombrini: "Le Olimpiadi sono un legame che dura da un secolo. Abbiamo iniziato a essere partner alle Olimpiadi nel 1928 ad Amsterdam e da lì è nata una partnership e un'unione che è durata un secolo, basata sulla condivisione di valori incredibili come l'inclusività, la partecipazione e l'uguaglianza. Quindi, un legame che si è alimentato a vicenda, costruendo qualcosa di unico che ha il valore del nostro brand, ma anche quello delle Olimpiadi".