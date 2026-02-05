Coca-Cola e le Olimpiadi in Italia, a Milano si inaugura The Peak

Milano, 5 feb. (askanews) - Coca-Cola e le Olimpiadi in Italia e più in generale le Olimpiadi nel mondo, è un binomio inscindibile. Il marchio, nato ad Atlanta, negli Usa, ha peraltro dato il sostegno a tutte le edizioni italiane, compresa ovviamente quella che sta per iniziare. E oggi un momento importante, proprio alle spalle del Castello Sforzesco, altro luogo simbolico di Milano, dove sorge The Peak. Come ci racconta Cristina Camilli, direttore comunicazione, relazioni istituzionali e sostenibilità di Coca-Cola Italia.

"Il legame di Coca-Cola con i giochi olimpici è un legame più che storico. Abbiamo iniziato il nostro rapporto nel 1928, quindi sono quasi 100 anni che siamo a fianco del movimento olimpico, che per noi significa ovviamente, in primis, supportare e ammirare il lavoro incredibile che fanno gli atleti per arrivare qui, ogni quattro anni, a esprimere il massimo delle loro potenzialità. Ma anche cercare di portare un po' di gioia e un momento di relax a tutte le persone che ruotano intorno ai Giochi olimpici. Oggi qui inauguriamo The Peak, che è lo spazio che Coca-Cola offrirà a tutte le persone che passeranno da Milano, ma anche da Cortina e da Livigno, che sono due delle venue più importanti dove si svolgeranno i giochi, proprio per fare sì che le persone godano di un momento di relax e che possano vivere quei valori che ci accomunano ai Giochi olimpici: l'inclusione e anche il divertimento", afferma Camilli.

The Peak si offre al pubblico come spazio immersivo per celebrare i Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali Milano Cortina 2026.

"Saremo aperti dal 6 di febbraio fino al 15 di marzo, perché per noi Olimpiadi significa tutto, Olimpiadi e Paralimpiadi, e quindi su Milano e anche su Cortina saremo aperti fino alla fine delle Paralimpiadi" ha aggiunto Camilli. Su Livigno non si svolgeranno i giochi Paralimpici.