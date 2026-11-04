Cobat Ripa: per batterie litio cambia mercato, filiera si prepari

Rimini, 4 nov. (askanews) - "Stiamo assistendo a un ricambio di chimiche con particolare attenzione alla chimica al litio, che in maniera orizzontale affronta tutti i raggruppamenti del mondo delle batterie, a partire dalle batterie industriali per lo storage, per la trazione dei veicoli elettrici, fino alle piccole batterie per l'utilizzo comune". Lo ha detto David Viva, direttore generale del consorzio Cobat Ripa, a margine di Ecomondo alla Fiera di Rimini. Un cambiamento rispetto al passato, quando le chimiche prevalenti erano il piombo e l'alcalina.

"L'immesso sul consumo di batterie è una necessità che poi dovremo gestire come avvio a riciclo con una tempistica di 5, 10 o anche 15 anni. Quindi è sempre più importante fare in modo che la filiera dell'attività di raccolta e riciclo inizi a prepararsi per le future necessità", ha spiegato Viva. Per questo, ha aggiunto, Ecomondo "è il luogo dove si mettono a fattor comune le conoscenze delle istituzioni, dei consorzi, delle aziende di raccolta e riciclo e dell'utilizzatore finale".

In attesa che i volumi crescano, "la necessità più importante è senza ombra di dubbio l'attività di comunicazione e informazione, sia verso l'utilizzatore finale, cioè il soggetto che si trova ad avere a che fare con il prodotto batteria che da oggetto è diventato rifiuto, fino a chi le raccoglie, a chi le trasporta e a chi le riceverà".