Cloud e sicurezza, esperto Aws: IA trasformerà ogni cosa, in ogni fase

Las Vegas, 4 dic. (askanews) - Fra i temi che l'accelerazione dell'intelligenza artificiale mette in primo piano c'è quello della sicurezza. Askanews ne ha parlato con l'esperto del security team di Aws, Eric Brandwine, Vice President e Distinguished Engineer, durante l'Aws re:Invent 2025, l'evento annuale in cui Amazon Web Services presenta tutti i nuovi servizi e soluzioni della piattaforma cloud, che ha richiamato a Las Vegas oltre 60mila persone.

"È stato detto molte volte a questa conferenza e in molti altri contesti che l'IA trasformerà ogni cosa - ha detto, spiegando il ruolo che ha l'intelligenza artificiale nel campo della sicurezza - E non voglio suoni come un cliché, ma onestamente credo che sia vero. Abbiamo utilizzato l'IA internamente al team di sicurezza in tutte le fasi della nostra attività e con tutti i servizi che Aws offre, è qualcosa che ogni team dovrebbe iniziare a usare oggi, la usiamo in ambito assicurativo per generare prove e rispondere ai questionari, la usiamo nei nostri team operativi per aiutare a smistare i ticket, la usiamo nel nostro team di sicurezza delle applicazioni. Infatti, oggi abbiamo lanciato l'agente di sicurezza, che si basa sul lavoro che abbiamo svolto internamente al team di sicurezza. E quindi l'IA sta onestamente permeando tutto ciò che facciamo".

L'importanza degli agenti di intelligenza artificiale è stata sottolineata nel suo keynote dal ceo di Aws, Matt Garman, secondo cui in futuro ci saranno miliardi di questi sistemi, capaci di svolgere autonomamente compiti precisi senza supervisione, che lavoreranno insieme. In un contesto in cui le continue innovazioni cambiano rapidamente strumenti e scenario, c'è una difficoltà principale per le imprese riguardo alla sicurezza.

"La sfida più grande per i nostri clienti oggi è capire come dare la priorità, quello che devono fare per primo - ha spiegato - Ci sono così tante notizie, ci sono così tante cose, ci sono così tanti sistemi di conformità, e aiutare i clienti a iniziare e a lavorare sui fondamentali è una delle cose più importanti che facciamo".